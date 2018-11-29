Смартфон Motorola Moto X4 обновился до Android 9.0 Pie

Компания Motorola начала распространение обновления операционной системы до Android 9.0 Pie для доступного смартфона Moto X4. Обновление привносит систему навигации на базе жестов, адаптивный аккумулятор и яркость экрана, новые уведомления, иконки, системные звуки, а также ноябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что вышедший в сентябре прошлого года Motorola Moto X4 оснастили 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508, сканером отпечатков пальцев, двойной основной 12+8 Мп и 16-Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, ОС Android 7.1 Nougat, поддержкой 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС.