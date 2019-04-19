Смартфон Motorola Moto Z4 получит одинарную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Moto Z4, который еще не был представлен официально. Согласно попавшим в руки источника рекламным материалам, аппарат получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор Snapdragon 675, аккумулятор на 3600 мАч, одинарную тыльную камеру с датчиком изображения разрешением 48 Мп, фронтальную камеру разрешением 25 Мп, 3,5-дюймовый разъем для наушников и ночной режим для основной камеры. При этом аппарат по-прежнему будет поддерживать модули, один из которых будет отвечать за работу в сотовых сетях 5G. Дата выхода и цена смартфона не уточняются.