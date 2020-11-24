Смартфон Motorola Nio получит Snapdragon 865 и 12 ГБ ОЗУ

В сети появились подробности о флагманском смартфоне Motorola Nio, выход которого ожидается в первом квартале следующего года. Итак, устройству прочат топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, основную камеру с главным датчиком изображения OmniVision OV64B разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным модулем с датчиком OmniVision OV16A10 на 16 Мп и датчиком OmniVision OV02B1B для замера глубины сцены, двойную фронтальную камеру с датчиками OmniVision OV16A1Q на 16 Мп и Samsung S54H7 на 8 Мп, слотами для двух SIM-карт и предустановленную ОС Android 11.