Смартфон Motorola Nio засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о «доступном флагмане» Motorola Nio, выход которого ожидается в феврале следующего года. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается прошлогодним топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 11. Предыдущие слухи прочили устройству версию с 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, экран с разрешением Full HD+ и странной кадровой частотой 105 Гц, тройную тыльную камеру и сдвоенную фронтальную камеру.