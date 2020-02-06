Смартфон Motorola One 2020 получит экран-водопад и SoC Snapdragon 865

Сетевые источники поделились подробностями о следующем флагманском смартфоне бренда Motorola, который может получить название Motorola One 2020. Итак, смартфону прочат 6,67-дюймовый экран-водопад с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, топовый чипсет Snapdragon 865, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 5169 мАч. Аппарат фигурирует в слухах под кодовым названием Burton, но помимо него Motorola разрабатывает более простую модель Racer. Её оснастят таким же дисплеем, восьмиядерным процессором Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 48-Мп основной камерой и батареей на 4660 мАч.