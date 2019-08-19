Смартфон Motorola One Action с тройной камерой представлен в России

2019-08-19, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Motorola One Action; [49]
Motorola представила в России смартфон One Action с тройной камерой, NFC, батареей на 3500 мА.ч и 6,3-дюймовым экраном. Аппарат наделен уникальной action-камерой, угол обзора которой составляет 117 градусов. В основе устройства лежит 8-ядерный чипсет Samsung Exynos 9609, способный развивать частоту 2,2 ГГц. Имеется функция электронной стабилизации и система Quad Pixel, при помощи которой можно получить качественные снимки в условиях слабого освещения. В качестве ОС используется 9-я версия Android. Новинка предлагается в корпусе белого и синего цвета. Сообщается, что для предварительного заказа смартфон будет доступен в конце августа, а старт продаж запланирован на сентябрь.


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