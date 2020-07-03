Смартфон Motorola One Fusion оценен в 250 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью One Fusion, которая оценена в 250 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной камеры разрешением 8 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, дактилоскопом на задней панели, кнопкой для помощника Google Assistant, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 10 с новой фирменной оболочкой My UX. Дата начала продаж пока не сообщается.