Смартфон Motorola One Fusion получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Motorola One Fusion, выход которых ожидается в текущем месяце. Итак, базовой модели прочат 6,52-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 616, 3 или 6 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и многомодульную камеру с главным датчиком ан 48 Мп.

Что до старшей модели Motorola One Fusion+, то она должна получить 6,53-дюймовым IPS-экран с разрешением 2340:1080 пикселей, процессор Snapdragon 730 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 618, 4 или 6 ГБ, 64 и 128 ГБ флеш-памяти, а также батарею на 5000 мАч.