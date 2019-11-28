Смартфон Motorola One Hyper анонсируют 3 декабря

Сегодня стала известна дата презентации смартфона Motorola One Hyper. Она пройдет в Бразилии 3 декабря.

Напомним, что смартфон характеризуется аккумулятором на 4000 мАч, 6,39- дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 точек, выдвижной фронтальной камерой на 32 Мп, основной камерой с модулями на 64 и 8 Мп, датчиком глубины сцены, восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, модулем NFC для бесконтактных платежей, FM-тюнером, 3,5 мм для наушников, сканером отпечатков пальцев со светодиодной подсветкой, а также операционной системой Android 9 Pie.