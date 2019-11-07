Смартфон Motorola One Hyper получит аккумулятор на 4000 мАч

2019-11-07, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Motorola One Hyper ; [79]
Американский регулятор раскрыл характеристики смартфона Motorola One Hyper, первые сведения о котором появились месяц назад.

Смартфон должен получить аккумулятор на 4000 мАч, 6,39- дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 точек, выдвижную фронтальную камеру на 32 Мп, основную камеру с модулями на 64 и 8 Мп, датчик глубины сцены, восьмиядерный процессор Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, модуль NFC для бесконтактных платежей, FM-тюнер, 3,5 мм для наушников, сканер отпечатков пальцев со светодиодной подсветкой, а также операционную систему Android 9 Pie.

Комментарии и отзывы Motorola One Hyper
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