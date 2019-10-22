Смартфон Motorola One Hyper получит выдвижную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola One Hyper, главной особенностью которого станет выдвижная фронтальная камера разрешением 32 Мп. Смартфону также прочат 6,39-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерный чипсет Snapdragon 675 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 612, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, основную камеру с датчиками разрешением 64 Мп, 8 Мп и модулем для замера глубины сцены, модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n и NFC и FM-тюнер, а также предустановленную операционную систему Android 9.