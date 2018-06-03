Смартфон Motorola One Power получит 6 ГБ оперативной памяти

Пару дней назад в сети появился рендер смартфона Motorola One Power, а уже сегодня сетевые источники раздобыли технические характеристики и новые изображения этого готовящегося к выходу устройства. Утверждается, что аппарат получит однокристальную платформу Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш-памяти, двойную основную камеру на 16 и 5 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп с диафрагмой F/1,9, а также аккумулятор на 3780 мАч. Напомним, что смартфон является частью программы Android One, а потому он будет работать под управлением «чистой» операционной системы Android.