Смартфон Motorola One обновился до Android 9.0 Pie

Смартфон Motorola One начал получать обновление операционной системы до Android 9.0 Pie, которое несет в себе новую систему навигации на базе жестов, адаптивный аккумулятор и яркость экрана, ноябрьский патч безопасности, улучшенную оптимизацию и общую стабильность работы.

Напомним, что представленный в августе этого года Motorola One оснащается 5,9 дюймовым экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, чипсетом Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, а также аккумулятором на 3000 мАч