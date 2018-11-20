Смартфон Motorola One обновился до Android 9.0 Pie

2018-11-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Motorola One; [81]
Смартфон Motorola One начал получать обновление операционной системы до Android 9.0 Pie, которое несет в себе новую систему навигации на базе жестов, адаптивный аккумулятор и яркость экрана, ноябрьский патч безопасности, улучшенную оптимизацию и общую стабильность работы.

Напомним, что представленный в августе этого года Motorola One оснащается 5,9 дюймовым экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, чипсетом Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, а также аккумулятором на 3000 мАч

Комментарии:
PlayStation 5 выйдет на процессоре AMD...
PlayStation 5 выйдет на процессоре AMDВ сети появилась информация о том, что компания Sony покажет приставку PlayStation 5 в 2020 году. Точнее,...
ID-Cooling Auraflow X 240 стоит 80 долла...
ID-Cooling Auraflow X 240 стоит 80 доллаВ последнее время мы наблюдаем настоящий бум на рынке систем жидкостного охлаждения — производители как б...
Sharp показала гибкие OLED дисплеи...
Sharp показала гибкие OLED дисплеиВ последнее время на рынке активно обсуждают гибкие смартфоны — сразу несколько крупных компаний показали...
Панель у монитора ASUS Designo MZ279HL и...
Панель у монитора ASUS Designo MZ279HL иКомпания ASUS представила новую модель с обозначением MZ279HL, которая получила безрамочное исполнение. Н...
Смартфон Honor Magic 2 способен управлят...
Смартфон Honor Magic 2 способен управлятКомпания Huawei провела интересный эксперимент в рамках рекламной кампании флагманского смартфона Honor M...
Acer выпустила монитор Nitro VG270UP с 2...
Acer выпустила монитор Nitro VG270UP с 2Дебютировал новый монитор Acer Nitro VG270UP с поддержкой FreeSync для использования в составе игровых си...
Опубликовано первое изображение флагманс...
Опубликовано первое изображение флагмансОпубликовано первое изображение флагманского смартфона Meizu 16s. Аппарат Meizu 16s будет наделен однокри...
Смартфон Galaxy Note 9 в белом корпусе ...
Смартфон Galaxy Note 9 в белом корпусе Стало известно, что смартфон Samsung Galaxy Note 9 в белой расцветке корпуса и белым стилусом S-Pen высту...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Vivo Y81. Заявка на лучший смартфон до 10000 рублейОбзор Vivo Y81. Заявка на лучший смартфон до 10000 рублей
Обзор Vertex Impress Click NFC: самый доступный смартфон с поддержкой NFC и Google PayОбзор Vertex Impress Click NFC: самый доступный смартфон с поддержкой NFC и Google Pay
Обзор внешнего жесткого диска Western Digital My Passport 1 TB (WDBBEX0010B)Обзор внешнего жесткого диска Western Digital My Passport 1 TB (WDBBEX0010B)
Обзор флеш-накопителя SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GBОбзор флеш-накопителя SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C 64GB
Обзор плюсов и минусов смартфона ASUS ZenFone 5Z 6/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона ASUS ZenFone 5Z 6/64GB
Предварительный обзор BenQ DesignVue PD2...
Предварительный обзор BenQ DesignVue PD2Стоит сразу отметить, что данный монитор BenQ DesignVue PD2700U является инструментом заработка для профе...
Обзор Bad Dream: Fever. Странный квест...
Обзор Bad Dream: Fever. Странный квестПрохождение Bad Dream: Fever вогнало меня в легкий ступор — история оказалась куда более тяжелой для восп...
Предварительный обзор HP Stream 11 Pro G...
Предварительный обзор HP Stream 11 Pro GСамым популярным ноутбуком на рынке является MacBook Air. Им пользуются по всему миру и он действительно ...
Обзор Project Highrise. Как стать архите...
Обзор Project Highrise. Как стать архитеВ детстве кто-то хотел стать космонавтом, кто-то мечтал гонять на спортивных машинах по гоночному треку, ...
Обзор беспроводной зарядки Skyway Race д...
Обзор беспроводной зарядки Skyway Race дНе так давно мы проводили тестирование роботизированного беспроводного зарядного устройства Skyway Race X...
Предварительный обзор HP ProBook x360 11...
Предварительный обзор HP ProBook x360 11Далеко не всем нужен дорогой ноутбук для учебы или работы. Большинство пользователей не занимается монтаж...
Самая первая Sony PlayStation вновь пост...
Самая первая Sony PlayStation вновь постПервая Sony PlayStation вышла еще в далеком 1994 году, ознаменовав своим выходом новую эпоху развития ком...
Предварительный обзор Deepcool Castle 36...
Предварительный обзор Deepcool Castle 36Современные пользователи хотят получить от системы охлаждения не только само охлаждение, но и стиль, диза...
Предварительный обзор Microsoft Surface ...
Предварительный обзор Microsoft Surface В последнее время все больше пользователей стали предпочитать планшеты на Windows вместо ноутбуков. В это...
Обзор Monster League. Лучше не придумать...
Обзор Monster League. Лучше не придуматьСкажу честно — Monster League принесла мне столько удовольствия, сколько не приносила любая другая игра в...
В России был представлен смартфон Xiaomi...
В России был представлен смартфон Xiaomi14 ноября в Москве состоялась презентация флагманской модели Xiaomi Mi 8 Pro. Смартфон получил заднюю кры...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. Фл...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4. ФлВыбрать телевизор в современных реалиях довольно трудно — масса производителей, у каждого с десяток интер...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor