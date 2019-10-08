Смартфон Motorola One с выезжающей камерой

В сеть слили фотографии смартфона Motorola с выезжающей камерой вместе с его характеристиками.

Смартфон оснастят процессором Snapdragon 675 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Также устройство получил 6.39 дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2340×1080 точек.

Смартфон линейки Motorola One получит тройную основную камеру на 64 Мп + 8 Мп + 3D ToF. Питать аппарат будет аккумулятор ёмкостью на 3600 мАч , еще одной главной особенностью будет модуль NFC для бесконтактных платежей. Смартфон из коробки будет работать на OC Android 10.

Точной даты анонса устройства пока не известно.