Смартфон Motorola P30 Note получил аккумулятор на 5000 мАч

2018-09-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Motorola P30 Note; [144]
Компания Motorola вслед за смартфонами Motorola One и One Power, которые были показаны на IFA 2018, представила модель Motorola P30 Note. Новинку оснастили 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, чипсетом Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 16 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 12 Мп, а также аккумулятором на 5000 мАч. Как можно заметить, по характеристикам новинка почти полностью идентична Motorola One Power. Главное же отличие заключается в использовании оболочки ZUI 4.0 поверх Android 8.1 Oreo, а не «чистого» Android. Габариты устройства равны 156:76:8,4 мм, масса – 198 граммам. Версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 292 доллара, а за 6+64 ГБ придется заплатить 335 долларов.


Комментарии:
LG V40 ThinQ со стереодинамиками Stereo ...
LG V40 ThinQ со стереодинамиками Stereo Новая информация появилась о смартфоне LG V40 ThinQ. ...
Thermaltake V200 Tempered Glass Edition ...
Thermaltake V200 Tempered Glass Edition В последнее время большинство производителей корпусов для компьютеров стали уделять внимание версиям со с...
Xiaomi Mi Wireless Charger стоит 10 бакс...
Xiaomi Mi Wireless Charger стоит 10 баксПосле презентации компании Apple в прошлом году практически все производители стали активно работать над ...
Nubia Red Magic станет мощнее...
Nubia Red Magic станет мощнееНекоторое время назад в продажу поступил смартфон Nubia Red Magic от компании ZTE, который понравился фан...
Утечка информации о полнокадровой беззер...
Утечка информации о полнокадровой беззерВ сеть просочилась информация о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R. ...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S подешевел на 8...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S подешевел на 8Компания Xiaomi во второй раз снизила цену на смартфон Mi Mix 2S, который был представлен в марте этого г...
Опубликован рекламный ролик новых iPhone...
Опубликован рекламный ролик новых iPhoneНа YouTube появился первый «рекламный» ролик смартфонов iPhone XS, официальный анонс которых состоится 12...
Обзор CamShel DVR 110. Недорогой и компа...
Обзор CamShel DVR 110. Недорогой и компаСегодня героем нашего обзора будет недорогой видеорегистратор CamShel DVR 110. Одной из ключевых особенно...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор CamShel DVR 110. Недорогой и компактный видеорегистраторОбзор CamShel DVR 110. Недорогой и компактный видеорегистратор
Обзор HARPER PB-20000. Универсальный внешний аккумуляторОбзор HARPER PB-20000. Универсальный внешний аккумулятор
Обзор REDRAGON HARA. Лучшая механическая клавиатура в своей ценовой категорииОбзор REDRAGON HARA. Лучшая механическая клавиатура в своей ценовой категории
Обзор Modecom Volcano Hammer. Механика для игр и работыОбзор Modecom Volcano Hammer. Механика для игр и работы
Обзор Tenda MW3-3. AC1200 Wi-Fi Mesh системаОбзор Tenda MW3-3. AC1200 Wi-Fi Mesh система
Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. ...
Предварительный обзор Acer Aspire Z 24. Года два назад тема моноблоков очень активно продвигалась — производители заметили интерес пользователей ...
Обзор PES 2019. Новый уровень футбольных...
Обзор PES 2019. Новый уровень футбольныхЕсли вы фанат футбольных симуляторов, то у вас есть два варианта — FIFA и PES. На рынке может и существую...
Предварительный обзор Samsung Q900R QLED...
Предварительный обзор Samsung Q900R QLEDВ последнее время активно обсуждается доступность телевизоров и мониторов с разрешением 4К. Это довольно ...
Acronis представила True Image 2019...
Acronis представила True Image 2019Как бы не старались писатели-фантасты предупредить нас об опасности искусственного интеллекта, он все глу...
Как заинтересовать ребёнка учёбой: 5 дей...
Как заинтересовать ребёнка учёбой: 5 дей«Не хочу делать домашку!», «Опять эта школа!», «Скорее бы каникулы!» Каждый из родителей хоть раз слышал ...
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level На рынке есть масса красивых корпусов, которые идеально подходят для большинства геймеров — можно купить ...
Обзор Drift It. Гонка для любителей вали...
Обзор Drift It. Гонка для любителей валиБольшинство казуальных игр выглядят достаточно скучно и однообразно — это не новость. Разработчики не хот...
Предварительный обзор Creative Sound Bla...
Предварительный обзор Creative Sound BlaВопрос качественного звучания интересует далеко не каждого пользователя, так что новинка Creative Sound B...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFlo...
Предварительный обзор ID-Cooling ZoomFloВ последнее время пользователи стали больше времени уделять приобретению красивых комплектующих для своег...
Обзор News Break. Читаем мировые новости...
Обзор News Break. Читаем мировые новостиСовременный человек просто обязан читать разнообразные новости, чтобы оставаться на волне информации. Нел...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA24ACНа рынке очень много игровых мониторов — буквально каждый второй продукт получает название геймерский и п...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнее...
Обзор Bookly. Читать стало еще удобнееИногда мы пишем обзоры на полезные приложения, которые интересны лишь определенной массе людей — спортсме...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor