Смартфон Motorola P30 Note получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Motorola вслед за смартфонами Motorola One и One Power, которые были показаны на IFA 2018, представила модель Motorola P30 Note. Новинку оснастили 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, чипсетом Snapdragon 636, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 16 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 12 Мп, а также аккумулятором на 5000 мАч. Как можно заметить, по характеристикам новинка почти полностью идентична Motorola One Power. Главное же отличие заключается в использовании оболочки ZUI 4.0 поверх Android 8.1 Oreo, а не «чистого» Android. Габариты устройства равны 156:76:8,4 мм, масса – 198 граммам. Версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 292 доллара, а за 6+64 ГБ придется заплатить 335 долларов.