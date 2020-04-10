Смартфон Motorola Razr вышел в новом цвете Blush Gold

2020-04-10, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Motorola Razr; [128]
Осенью прошлого года был анонсирован смартфон Motorola Razr в цвете Noir Black. Сегодня же в США раскладушка появилась в новом цвете - Blush Gold. Цена за гаджет составляет первоначальные $1500. Напомним, что смартфон оснащается 6,2-дюймовым гибким дисплеем Flex View p-OLED с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142:876 пикселей, 2,7-дюймовым вспомогательным внешним экраном, подэкранным дактилоскопом, 16 Мп и 5 Мп камерами, аккумулятором на 2510 мАч, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie.


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