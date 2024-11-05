Смартфон Mudita Kompakt получил E-Ink-экран

Польская компания Mudita, которой владеет один из основателей CD Projekt Михаил Кичиньский, представила смартфон Kompakt. Новинку оснастили 4,3-дюймовым дисплеем E-Ink с разрешением 800:480 пикселей, модифицированной версией ОС Android без сервисов Google и с оптимизацией под черно-белую панель, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio A22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 8-Мп камерой, батареей ёмкостью 3300 мАч, защитой от влаги (IP54), переключателем оффлайн-режима с выключением микрофона, сотовой связи, Wi-Fi, Bluetooth и камеры, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карт памяти microSD, дактилоскопическим сенсором, интерфейсом USB Type-C, поддержкой беспроводной зарядки и модулем NFC. В рамках краудфандинговой кампании аппарат стоит 325 евро. Создатели проекта уже собрали на Kickstarter более 250 тысяч евро.