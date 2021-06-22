Смартфон NZone S7 Pro 5G получил 90-Гц дисплей

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью NZone S7 Pro 5G, которая является первой новинкой бренда NZone. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 720 5G, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, поддержкой проводной зарядки мощностью 40 Вт, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, боковым дактилоскопом, а также тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро). Смартфон появится в китайской продаже 26 июня по цене в 335 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти и 390 долларов за вариант с 8/256 ГБ памяти.