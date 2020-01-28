Смартфон Nokia 1.3 будет стоить 80 евро

Сетевые источники раздобыли сведения об ультрабюджетном смартфоне Nokia 1.3, который еще не был представлен официально. Аппарат получит дизайн модели Nokia 2.3, пользователь сможет выбирать из нескольких ярких расцветок. Также смартфону приписывают 6-дюймовый дисплей с разрешением HD+, неназванный бюджетный процессор от MediaTek, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Что примечательно, батарея будет съемной. Цена Nokia 1.3 составит около 80 евро, а его официальная презентация ожидается в конце февраля на выставке MWC 2020.