Смартфон Nokia 1.3 оценен в 6 тысяч рублей

Компания HMD Global дала старт российским продажам своего самого доступного смартфона Nokia 1.3, который продается в Европе по цене в 95 евро (7490 рублей по актуальному курсу). В России же его рекомендованная цена составляет 5990 рублей. Аппарат можно купить в серой, бирюзовой и песочной расцветках.

Напомним, что новинка оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, однокристальной системой Snapdragon 215, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флэш-памяти, а также столь редким в наше время съёмным аккумулятором ёмкостью 3000 мАч.