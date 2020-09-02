Смартфон Nokia 2.1 получил Android 10 (Go Edition)

Компания HMD Global выпустила прошивку на базе Android 10 (Go Edition) для бюджетного смартфона Nokia 2.1 который вышел еще в 2018 году и оснащался Android 8.1 Oreo (Go Edition). Апдейт добавляет быстрые ответы на сообщения, переработанный темный режим и свежий патч безопасности Android 10.

Напомним, что аппарат оснащается аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, корпусом из поликарбоната с металлической полоской, 5,5-дюймовым дисплеем с обычным соотношением сторон и разрешение 1280:720 пикселей, чипсетом Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами и портом USB Type-C.
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