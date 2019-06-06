Смартфон Nokia 2.2 показали на официальных рендерах

Сегодня компания HMD Global должна представить новые смартфоны Nokia, а одной из новинок станет модель с кодовым названием Nokia Wasp. Что до рыночного названия, то оно будет более привычным – Nokia 2.2. Пока аппарат еще не был показан, можно взглянуть на официальные рендеры. Итак, нас ждет дисплей с тонкими боковыми рамками, заметной нижней рамкой с надписью NOKIA, а также каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Что до основной камеры, то она также будет одинарной. Напомним, что Nokia 2.2 войдет в программу Android One. Остальные подробности станут известны на презентации.