Смартфон Nokia 2.4 оценен в 10 тысяч рублей

Компания HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia 2.4, который работает под управлением ОС Android 10. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, зарядкой мощностью 5 Вт, портом microUSB, процессором MediaTek Helio P22, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 13 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на задней панели, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников. Аппарат доступен для предзаказа по цене в 10 тысяч рублей за версию с 2/32 ГБ памяти и 11 тысяч рублей за вариант на 3/64 ГБ.

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