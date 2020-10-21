Смартфон Nokia 225 4G поступил в продажу

Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: черный, синий и песочно-золотой. Телефон является преемником Nokia 220 4G, который был одним из самых продаваемых функциональных телефонов от Nokia.
Он поставляется с экраном диагональю 2,4 дюйма, а под капотом устройство работает от процессора UNISOC. На задней панели телефона также находится 3-мегапиксельный сенсор камеры. Изюминкой телефона является то, что он поддерживает подключение к сети 4G. Поддержка 4G не ограничивается одной SIM-картой, но телефон может быть подключен к сети 4G на обеих SIM-картах одновременно.