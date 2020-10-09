Смартфон Nokia 3.1 обновили до Android 10

Один из руководителей компании HMD Global Юхо Сарвикас объявил о начале распространения финальной стабильной версии Android 10 для популярного смартфона Nokia 3.1. Обновление происходит поэтапно, но уже к 12 октября обещают охватить 100% смартфонов. Помимо всех нововведений Android 10, апдейт несет в себе сентябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что дебютировавший в мае 2018 года Nokia 3.1, оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass, платформой MediaTek MT6750, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерам, а также батареей ёмкостью 2990 мАч.