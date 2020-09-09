Смартфон Nokia 3.4 получит тройную камеру

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, известный под псевдонимом @evleaks, поделился подробностями о еще не представленном смартфоне Nokia 3.4. Устройству прочат круглый блок основной камеры с тремя модулями (13 Мп, 5 Мп и 2 Мп) и вспышкой, 6,52-дюймовый экран с разрешением 1600:720 пикселей и соотношением сторон 20:9, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 460 с частотой до 1,8 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 3 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и предустановленную операционную систему Android 10. Ориентировочная цена Nokia 3.4 составляет 165 долларов.