Смартфон Nokia 4.2 обновили до Android 11

Компания HMD Global выпустила обновление до Android 11 для смартфона Nokia 4.2, дебютировавшего два года назад еще с предустановленной Android 9 Pie. Вероятно, это последнее крупное обновление для Nokia 4.2, а вот патчи безопасности смартфон будет получать еще до мая 2022 года. Что до прошивки, то она проходит под номером 3.150, а ее размер составляет 1,5 ГБ. Помимо стандартных нововведений Android 11, апдейт несет в себе мартовскую заплатку безопасности.

Напомним, что смартфон оснащается стеклянным корпусом c пластиковой рамкой, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с графикой Adreno 505, 5,71 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3000 мАч, а также модулем NFC.
Комментарии и отзывы Nokia 4.2
Новости:
В смартфон Meizu 18 добавили режим 2K/120 Гц

Сегодня компания Meizu через обновление добавила в смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro кадровую частоту 120...
Технические характеристики OPPO A95 5G

Грядущий смартфон компании OPPO с номером модели PELM00 был сертифицирован Китай 3C и TENAA. Теперь в сет...
Серия OPPO Find X3 продана всего за 15 секунд

Последний флагманский смартфон OPPO, серия OPPO Find X3, официально поступил в продажу сегодня в Китае по...
ZTE представит свою прошивку MyOS 30 марта

ZTE, китайская технологическая компания, сегодня официально анонсировала свой новый интерфейс мобильной о...
Redmi Note 10 сломали пополам. Видео

На YouTube появилось видео, в котором новенький смартфон Redmi Note 10 испытывают на прочность в стиле по...
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизациейОбзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический смартфон с 5-осевой стабилизацией
Обзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчинОбзор Polaris PMR 0305R PRO 5 BLADES. Электрическая бритва для настоящих мужчин
Лучшая электробритва. Philips S5585/10Лучшая электробритва. Philips S5585/10
Обзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от водыОбзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от воды
Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксерОбзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер
Redmi 9 Power получил версию на 6/128 ГБ...
Redmi 9 Power получил версию на 6/128 ГБКомпания Redmi анонсировала новую версию для популярного бюджетного смартфона Redmi 9 Power. Новый вариан...
Redmi Note 10 получит AMOLED-дисплей...
Redmi Note 10 получит AMOLED-дисплейВ сети появилась фотография упаковки смартфона Redmi Note 10, официальный релиз которого состоится уже 25...
Apple выпустит складной iPhone в 2023 го...
Apple выпустит складной iPhone в 2023 гоПо слухам, Apple уже несколько месяцев работает над складным iPhone. В новом сливе для информационного по...
Обновление улучшило работу камеры в Huaw...
Обновление улучшило работу камеры в HuawКомпания Huawei выпустила первое обновление для смартфонов Nova 8 и Nova 8 Pro, которые были представлены...
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовы...
Обзор PRESTIGIO MUZE 3231 4G. 10-дюймовыГероем сегодняшнего обзора стал планшет PRESTIGIO MUZE 3231 4G с 10-дюймовым IPS-дисплеем. Под хранение д...
Объектив Sony FE 35mm F1.4 GM выйдет в а...
Объектив Sony FE 35mm F1.4 GM выйдет в аНедавно мы уже писали о том, что компания Sony перенесла дату начала продаж объектива FE 35mm F1.4 GM. Из...
ARCTIC представила два вентилятора для к...
ARCTIC представила два вентилятора для кARCTIC P12 PWM PST представляет собой полупассивный вентилятор для корпуса. На рынке будут доступны два в...
Объявлена дата выхода смартфона Moto G10...
Объявлена дата выхода смартфона Moto G10Компания Lenovo объявила о том, что смартфон Moto G100, который уже вышел в Китае под названием Motorola ...
Xiaomi заняла третье место по продажам с...
Xiaomi заняла третье место по продажам сВ третьем квартале прошлого года латиноамериканский рынок упал на 10,3 процента в годовом исчислении, но ...
Acer представила проектор Acer PD1330W...
Acer представила проектор Acer PD1330WAcer представила на российском рынке проектор Acer PD1330W. ...
Представлен ПК-корпус Cougar MX660 Mesh ...
Представлен ПК-корпус Cougar MX660 Mesh Компания Cougar пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью MX660 Mesh RGB-L, которая подойдет для создания...
Представлен 144-Гц монитор MSI Optix MAG...
Представлен 144-Гц монитор MSI Optix MAGКомпания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG275R, которая получила 27-дюймов...
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатураОбзор HIPER GK-6 Shturmer. Недорогая мембранная клавиатура
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor