Смартфон Nokia 4.2 обновили до Android 11

Компания HMD Global выпустила обновление до Android 11 для смартфона Nokia 4.2, дебютировавшего два года назад еще с предустановленной Android 9 Pie. Вероятно, это последнее крупное обновление для Nokia 4.2, а вот патчи безопасности смартфон будет получать еще до мая 2022 года. Что до прошивки, то она проходит под номером 3.150, а ее размер составляет 1,5 ГБ. Помимо стандартных нововведений Android 11, апдейт несет в себе мартовскую заплатку безопасности.

Напомним, что смартфон оснащается стеклянным корпусом c пластиковой рамкой, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с графикой Adreno 505, 5,71 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, расположенной в каплевидном вырезе, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3000 мАч, а также модулем NFC.