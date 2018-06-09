Смартфон Nokia 5.1 Plus показали на видео

В конце мая компания HMD представила три новых смартфона Nokia, одной из которых оказалась недорогая модель Nokia 5.1. Сегодня в сети появилось видео, в котором демонстрируется Nokia 5.1 Plus. Если верить источнику, размеры смартфона будут равны 149,5:71,9:8 мм, а диагональ дисплея составит 5,7-дюймов. Остальные характеристики, к сожалению, не сообщаются.

Напомним, что Nokia 5.1 оснастили корпусом из алюминия 6000-ой серии, 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160:1080 пикселей, новым процессором MediaTek Helio P18 (MT6755S) (чуть улучшенная модификация MediaTek Helio P10), 16-Мп основной камерой с фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч, разъёмом USB Type-C, а также операционной системой Android 8.0 Oreo. Версий предусмотрено две: 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти за 189 евро или 3 ГБ ОЗУ с 32 ГБ флеш-памяти за 219 долларов.