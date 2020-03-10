Смартфон Nokia 5.3 получит процессор Snapdragon 665

Компания HMD Global готовит к выходу новый смартфон с названием Nokia 5.3.

Новинка проходит с номером модели TA-1234 и под кодовым именем Капитан Америка.

По слухам, смартфон получит основную камеру с четырьмя модулями: 16 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 8 Мп. Фронтальная камера свою очередь получит 8 Мп. За производительность смартфона будет отвечать профессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре с 3/4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Новинка работать будет на операционной системе Android 10.