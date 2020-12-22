Смартфон Nokia 5.4 оценен в 17 тысяч рублей

Компания HMD Global дала старт российским продажам смартфона Nokia 5.4, который появился в международной продаже по цене от 189 евро. В России версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 16 990 рублей, с 6/64 ГБ памяти – 17 990 рублей и с 4/128 ГБ памяти – 17 990 рублей. При покупке в фирменном интернет-магазине Nokia покупателю дарят беспроводные наушники Nokia BH-405, которые сами по себе продаются за 4990 рублей.

Новинка оснащается 6,39-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1560:720 пикселей и яркостью 400 кд/м2, врезанной фронтальной камерой на 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, слотом microSD, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом.
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