Смартфон Nokia 6.2 (2019) показали на видео

YouTube-канал Concept Creator выложил видео, в котором показана трехмерная модель нового смартфон Nokia 6.2 (2019). По мнению авторов ролика, перед нами первый смартфон HMD Global с вырезом в активной области экрана, в котором будет расположена фронтальная камера. Также устройству прочат сдвоенную основную камеру с главным модулем на 16-Мп и оптикой Zeiss, сканер отпечатков пальцев, 6,2 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, платформу Snapdragon 632, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ флэш-памяти. Предполагается, что смартфон представят в конце феврале на выстваке Mobile World Congress 2019. Там же могут показать другие новинки, вроде Nokia 9 PureView или Nokia 1 Plus.