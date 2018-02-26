Смартфон Nokia 6 (2018) выходит за пределы китайского рынка

Еще одной сегодняшней новинкой компания HMD Global стало второе поколение смартфона Nokia 6. Впрочем, аппарат доступен для покупки в Китае еще с конца января, а сегодня состоялся его международный анонс. Смартфон появится в продаже в апреле, а его ориентировочная розничная цена без учета налогов и субсидий составит 279 евро.

Напомним, что Nokia 6 (2018) оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и традиционным соотношением сторон 16:9, процессором Snapdragon 630 (2,2 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, 16 Мп основной камерой с фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3000 мАч и операционной системой Android 7.1.1 с последующим обновлением до Android 8 Oreo.