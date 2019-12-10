Смартфон Nokia 7.1 обновили до Android 10

Компания HMD Global выпустила стабильную версию операционной системы Android 10 для смартфона Nokia 7.1. Из нововведений отметим интеллектуальные ответы, измененные настройки уведомлений, глобальный темный режим и улучшенную систему навигации на базе жестов. Напомним, что представленный в октябре прошлого года Nokia 7.1 изначально работал под управлением Android 8.1 Oreo, а затем получил апдейт до Android 9 Pie. Из других моделей, которые получат Android 10, станут Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus и Nokia 7 Plus.