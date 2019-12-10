Смартфон Nokia 7.1 обновили до Android 10

2019-12-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 7.1; [120]
Компания HMD Global выпустила стабильную версию операционной системы Android 10 для смартфона Nokia 7.1. Из нововведений отметим интеллектуальные ответы, измененные настройки уведомлений, глобальный темный режим и улучшенную систему навигации на базе жестов. Напомним, что представленный в октябре прошлого года Nokia 7.1 изначально работал под управлением Android 8.1 Oreo, а затем получил апдейт до Android 9 Pie. Из других моделей, которые получат Android 10, станут Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus и Nokia 7 Plus.


Комментарии и отзывы Nokia 7.1
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