Смартфон Nokia 7.2 уже можно предзаказать

Компания HMD Global начала принимать предварительные заказы на смартфон Nokia 7.2, который был представлен в начале сентября на выставке IFA 2019. Аппарат можно предзаказать за 350 долларов. Начала поставок стартует после 30 сентября. Напомним, что новинка характеризуется 6,3-дюймовым PureDisplay с каплевидным вырезом, разрешением 1080:2340 пикселей и поддержкой HDR 10, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также оптикой Zeiss, фронтальной камерой на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, отдельным слотом для карт памяти, портом USB Type-C, 3,5-разъемом и аккумулятором ёмкостью 3500 мАч.