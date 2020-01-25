Смартфон Nokia 7.2 в обновленной версии уже в России

Совсем скоро российский рынок пополнится бюджетным смартфоном Nokia 7.2 в версии 6/128 ГБ памяти и в бирюзовом цвете. Уже сейчас на него оформить предзаказ по цене 19 990 рублей.

Напомним, что новинка характеризуется 6,3-дюймовым PureDisplay с каплевидным вырезом, разрешением 1080:2340 пикселей и поддержкой HDR 10, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также оптикой Zeiss, фронтальной камерой на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, отдельным слотом для карт памяти, портом USB Type-C, 3,5-разъемом и аккумулятором ёмкостью 3500 мАч.