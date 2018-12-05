Смартфон Nokia 8.1 оценен в 400 долларов

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia 8.1, которая, как и ожидалось, оказалась международной версией китайского Nokia X7. «Новинка» характеризуется теми же спецификациями: 6,18-дюймовым дисплеем, который занимает 86,5% лицевой панели и характеризуется разрешением 2246:1080 пикселей, 96% охватом цветового пространства NTSC, поддержкой HDR, контрастностью 1500:1, а также яркостью 500 кд/м2, мощным процессором Snapdragon 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой с оптической стабилизацией изображения и модулями на 12 Мп (Sony IMX363) и 13 Мп, фронтальной камерой на 20-Мп, аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и предустановленной ОС Android 9.0 Pie. При этом Nokia 8.1 оказался аж на 60% дороже, чем Nokia X7 – 400 долларов против 245 за младшую версию.