Смартфон Nokia 8.1 получил Android 10

Компания HMD Global выпустила обновление до операционной системы Anroid 10 для смартфона Nokia 8.1. Также в планах компании до конца года обновить Nokia 7.1 и Nokia 9 Pure View. Напомним, что Nokia 8.1 характеризуется 6,18-дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с оптической стабилизацией изображения и модулями на 12 Мп (Sony IMX363) и 13 Мп, фронтальной камерой на 20-Мп и аккумулятором ёмкостью 3500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0.