Смартфон Nokia 8.2 5G получит 64-Мп камеру

В сети появились подробности о новых смартфонах компании HMD Global, которые будут представлены в рамках грядущей выставки MWC 2020. Утверждается, что финско-китайская компания готовит к выпуску модели Nokia 1.3, Nokia 5.2 и Nokia 8.2 5G. Последняя выйдет без 4G-версии. Смартфону также прочат мощный восьмиядерный чипсет Snapdragon 765, дизайн, как у Nokia 7.2, основную камеру с главным датчиком разрешением 64 Мп, боковой дактилоскоп, аккумулятор емкостью 3500 мАч и поддержку быстрой зарядки. Цена базовой версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти должна составить около 500 долларов.