Смартфон Nokia 8.2 получит выдвижную камеру и Android 10

Одной из самых интересных новинок компании HMD Global должен стать смартфон Nokia 8.2. Если верить источнику, аппарат получит выдвижную фронтальную камеру разрешением 32 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти и предустановленную операционную систему Android 10. Предыдущие слухи прочили Nokia 8.2 восьмиядерный процессор Snapdragon 730, как минимум тройную тыльную камеру и ориентировочный ценник в 400 евро. Официальная презентация смартфона ожидается в середине ноября или начале декабря этого года.