Смартфон Nokia 8.3 5G обновили до Android 11

Компания HMD Global выпустила обновление до Android 11 для смартфона Nokia 8.3 5G, который был представлен почти года назад. Пока апдейт доступен лишь для 10% пользователей устройства, но в течение недели он должен прийти и на оставшиеся смартфоны Nokia 8.3 5G.

Напомним, что смартфон получил 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, основную квадрокамеру с главным 64 Мп модулем без оптической стабилизации, сверхширокоугольным 12 Мп модулем, двумя 2 Мп датчиками, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью всего 18 Вт, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников и поддержку сетей 5G.
Комментарии и отзывы Nokia 8.3 5G
Обзоры:
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеровОбзор INOI 5 2021. Недорогой смартфон для школьников и мессенджеров
Новости:
Redmi K40 может получить два комплекта поставки

Один из боссов Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал рендер с двумя вариантами упаковки смартфона Redmi K40, кото...
Xiaomi Mi 11 Lite получил еще одну сертификацию

Xiaomi Mi 11 и новый телефон под названием Xiaomi Mi 11 Lite вместе дебютируют на мировом рынке. Китайски...
Realme RMX3201 будет запущен как Realme C21

В сертификационном бюро BIS Индии был обнаружен смартфон Realme с номером модели RMX3201. Это было первое...
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1SЛучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Наушники Samsung Galaxy Buds Pro с автон...
Наушники Samsung Galaxy Buds Pro с автонБольшая часть информации о беспроводных наушниках Galaxy Buds Pro уже известна. Наушники будут оснащены 1...
Energizer представила зарядные устройств...
Energizer представила зарядные устройствEnergizer представила линейку быстрых зарядных устройств Power Delivery мощностью от 20 Вт до 90 Вт. Новы...
Геймерам не хватает PS5...
Геймерам не хватает PS5Спустя всего неделю после старта продажи стало ясно, что многим людям нужна PlayStation 5 (или Xbox Serie...
Предполагаемый iQOO 7 (V2049A) обнаружен...
Предполагаемый iQOO 7 (V2049A) обнаруженВ базе данных китайского управления 3C появился загадочный телефон 5G с зарядным устройством на 120 Вт. Э...
Vivo Y12s скоро выйдет в Индии...
Vivo Y12s скоро выйдет в ИндииВ ноябре Vivo анонсировала смартфон Vivo Y12s на некоторых рынках Юго-Восточной Азии, но информации о пол...
Рендеры Redmi K40 оказались фейками...
Рендеры Redmi K40 оказались фейкамиОдин из руководителей Xiaomi Лу Вейбинг заявил о том, что появившиеся недавно в сети изображения еще не п...
OPPO A53 5G с частотой обновления 90 Гц ...
OPPO A53 5G с частотой обновления 90 Гц Компания OPPO представила бюджетный смартфон A53 с поддержкой 5G. Смартфон в настоящее время доступен для...
Представлена компактная карта MSI GeForc...
Представлена компактная карта MSI GeForcКомпания MSI пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC V1, которая очень п...
Gigabyte NVIDIA NVLink мост для подключе...
Gigabyte NVIDIA NVLink мост для подключеGigabyte начнет продажи нового моста NVLink "GC-ANVLINK" для серии видеокарт GeForce RTX 30 уже на следую...
Fossil Gen 5E вышли в Индии...
Fossil Gen 5E вышли в ИндииСамые новые умные часы Fossil на ОС Android Wear, получившие название Fossil Gen 5E, были впервые предста...
Xiaomi Mi 11 разошелся тиражом в миллион...
Xiaomi Mi 11 разошелся тиражом в миллионПредставленный в самом конце прошлого флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 сразу же стал бестселлером – уже ...
Thermaltake представила корпус Divider 3...
Thermaltake представила корпус Divider 3Компания Thermaltake расширяет свой ассортимент корпусов представив новинку Divider 300 TG. Он будет дост...
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor