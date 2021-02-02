Смартфон Nokia 8.3 5G обновили до Android 11

Компания HMD Global выпустила обновление до Android 11 для смартфона Nokia 8.3 5G, который был представлен почти года назад. Пока апдейт доступен лишь для 10% пользователей устройства, но в течение недели он должен прийти и на оставшиеся смартфоны Nokia 8.3 5G.

Напомним, что смартфон получил 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, основную квадрокамеру с главным 64 Мп модулем без оптической стабилизации, сверхширокоугольным 12 Мп модулем, двумя 2 Мп датчиками, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью всего 18 Вт, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников и поддержку сетей 5G.