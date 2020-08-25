Смартфон Nokia 8.3 5G выпустят 8 октября

Компания Nokia объявила дату начала розничных продаж смартфона Nokia 8.3 5G, который был представлен еще в марте этого года. Итак, новинку можно будет купить с 8 октября по цене в 500 фунтов стерлингов за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

За эти деньги пользователь получит 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, основную квадрокамеру с главным 64 Мп модулем без оптической стабилизации, сверхширокоугольным 12 Мп модулем, двумя 2 Мп датчиками, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью всего 18 Вт, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников и поддержку сетей 5G.