Смартфон Nokia 8 обновили до Android 9.0 Pie

Вчера мы писали о том, что компания HMD Global начала распространять обновление до Android 9.0 Pie для смартфонов Nokia 6 в Австралии, Индии, Латинской Америке и Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня китайская компания объявила о доступности свежей версии ОС для смартфона Nokia 8. Прошивка на основе Android 9.0 Pie начала распространяться для этого смартфона еще пару месяцев назад, но выпустить стабильную версию во всех странах разработчикам не удавалось до сегодняшнего дня. Отметим, что обновление включает в себя февральский патч безопасности Android.

Напомним, что Nokia 8 стал первым смартфоном на Android с оптикой Zeiss. Он оснащается металлическим бесшовным корпусом, 5,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Quad HD, двойной основной камерой с 13-Мп цветным сенсором c оптической стабилизацией и 13-Мп монохромным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти.