Смартфон Nokia 9.1 PureView не выйдет в этом году

Выход флагманского смартфона Nokia 9.1 PureView ожидался еще летом этого года, однако затем релиз перенесли на четвертый квартал 2019 года. Причиной переноса называлось желание компания HMD Global доработать камеру. По словам одного авторитетного инсайдера, флагман так и не увидит свет в этом году – утверждается, что его выход перенесли на второй квартал 2020 года.

Возможно, в HMD Global решили не конкурировать с топовыми моделями, которые этой осенью уже представили Samsung, Apple, Google, Huawei и OnePlus. Скорее всего, разработчики не хотят повторить ошибки Nokia 9, которая получила потенциально лучшую камеру среди смартфонов, но из-за странных программных недоработок была раскритикована профильной прессой и немногочисленными пользователями.