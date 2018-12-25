Смартфон Nokia 9 получит экран без выреза. Фото

Сегодня в сети уже появлялись рендеры смартфона Nokia 9, на которых можно было увидеть вырез в верху экрана. На новых изображениях фронтальной части флагмана никакого выреза нет – обычная рамка с фронтальной камерой, датчиками и громкоговорителем. Напомним, что Nokia 9 прочат тыльную камеру с пятью датчиками суммарным разрешением 88 Мп, топовый чипсет Snapdragon 845/855, 6-8 ГБ оперативной памяти, 128-256 ГБ флэш-памяти и внушительный ценник в 885 долларов. Официальный анонс смартфона ожидается в первой половине 2019 года.