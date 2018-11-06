Смартфон Nokia 9 с пентакамерой показали на рендерах

Самый авторитетный инсайдер в индустрии OnLeaks опубликовал качественные изображения смартфона Nokia 9 с основной камерой на основе пяти модулей. Устройству под кодовым названием Olympic также прочат 5,9 дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, одинарную фронтальную камеру, порт USB Type-C, аккумулятор на 4150 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, защиту от пыли и воды, а также чистую операционную систему Android 9 Pie. Габариты устройства составят 155:75:7,9 мм. Официальный анонс флагмана ожидается в начале 2019 года.