Смартфон Nokia C21 Plus оценен в 120 евро

Бренд Nokia пополнил ассортимент недорогих смартфонов моделью Nokia C21 Plus, которая среди прочего получила восьмиядерный процессор четырехлетней давности Unisoc SC9863A. Новинку также оснастили адаптированной для малопроизводительных устройств операционной системой Android 11 Go Edition, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+, поддержкой сотовых сетей LTE Cat. 4, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2, устаревшим разъемом Micro-USB 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой разрешением 13 Мп и 2 Мп, а также селфи-камерой на 5 Мп.

Любопытно, что смартфон получил версии с разной ёмкостью аккумуляторов: на 4000 мАч и 5050 мАч, которая доступна только в топовой версии с 4 ГБ ОЗУ. Также вторая версия получила защиту от воды и пыли согласно степени IP52. Nokia C21 Plus появится в европейской продаже в конце марта по цене от 120 евро.