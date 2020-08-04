Смартфон Nokia C3 официально представили

Компания HMD Global официально представила новый бюджетный смартфон Nokia C3.

Новинка получила 5,99 дюймовый IPS дисплей с разрешением экрана HD+.

За производительность смартфона отвечает 8 ядерный процессор Unisoc SC9863 с тактовой частотой 1.6 ГГц в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Основная камера получила модуль на 8 Мп, а фронтальная камера 5 Мп. Сканер отпечатков пальцев разместили под основной камерой смартфона. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 3040 мАч. Работает смартфон Nokia C3 под управлением операционной системы Android 10. Также на корпусе смартфона есть отдельная кнопка для запуска голосового помощника Google Assistant. Новинка поступит в продажу с 13 августа с ценником в 100 долларов.