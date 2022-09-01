Смартфон Nokia C31 оценен в 240 долларов

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia C31, которая оценена в 240 долларов. Новинку оснастили 6,75-дюймовым IPS-панелью с разрешением HD+, 28-нм восьмиядерной платформой Unisoc 9863A1 с тактовой частотой 1,6 ГГц и графикой PowerVR GE8322, предустановленной операционной системой Android 12, версиями с 3/32, 4/64 и 4/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно, слотом для карт памяти microSD, тройной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп макро и 2 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, размерами 169,2:78:8,6 мм, массой 200 г, дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5050 мАч, поддержкой проводной 10-Вт зарядки, интерфейсом microUSB, защитой от пыли и воды (степень IP52) и 3,5-мм гнездом для наушников.

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