Смартфон Nokia G10 оценен в 12 тысяч рублей

Компания HMD Global представила недорогой смартфон G10, который уже доступен для предварительного заказа в версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти по цене в 12 тысяч рублей. Новинка характеризуется предустановленной операционной системой Android 11, тройной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G25 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графикой GE8320, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, комплектным адаптером питания на 10 Вт, разъемом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, боковым дактилоскопическим сенсором и защитой в соответствии со степенью IPX2. Помимо вышеупомянутой версии, аппарат также выйдет в конфигурации с 3/32 ГБ памяти.