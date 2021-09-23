Смартфон Nokia G50 оценен в 22 тысячи рублей

Компания HMD Global объявила российскую цену на представленный вчера смартфон Nokia G50. Итак, в рамках предварительного заказа новинка будет стоить 20 тысяч рублей, а со стартом розничных продаж подорожает до 22 тысяч рублей. Речь идет о базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон оснастили 6,82-дюймовым экраном с разрешением HD+, процессором Qualcomm Snapdragon 480 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, отдельной клавишей для голосового ассистента Google, модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, боковым сканером отпечатков пальцев, предустановленной ОС Android 11, а также корпусом с габаритами 173,83:77,68:8,85 мм и массой 220 г.